Bitcoin porastao na najviši nivo u poslednje tri nedelje

Bitcoin je porastao na najviši nivo u poslednje tri nedelje nakon što su se SAD i Iran dogovorili o početnom prekidu vatre, što je podstaklo talas ulaganja u rizičnu imovinu.

Najveća kriptovaluta skočila je za čak 4,9 odsto na 72.738 dolara, što je njen najviši nivo od 18. marta, pre nego što je deo dobitaka splasnuo pa se u sredu u podne u Singapuru trgovalo po ceni od 71.300 dolara, što je oko tri odsto više. Manji tokeni takođe su zabeležili velike dobitke, pri čemu je ether porastao čak 7,4 odsto na 2.273 USD. Caroline Mauron, suosnivačica kompanije Orbit Markets, izjavila je kako je bitcoin jutros skočio zbog privremenog prekida