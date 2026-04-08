Evropske akcije spremne za najveći skok od 2022.

Evropske akcije su na putu svog najvećeg rasta od 2022. godine, nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli dvonedeljni prekid vatre, u zamenu za to da Teheran ponovo otvori Ormuz i omogući protok nafte ka ostatku sveta.

Fjučersi na Euro Stoxx 50 skočili su 5,2 odsto u 7.27 ujutru u Parizu, dok je cena brenta pala 13 odsto. "Tržišta očigledno rastu na ovu vest i treba očekivati da trgovci na otvaranju prodaju naftu i akcije iz sektora odbrane, a kupuju ono što je najviše stradalo tokom krize, poput finansijskog i sektora sirovina", rekao je Christopher Dembik, viši investicioni savetnik u Pictetu. Panevropski indeks Stoxx Europe 600 pao je 6,8 odsto otkako su SAD započele rat