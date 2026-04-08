Šta znamo o primirju između SAD i Irana

Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o dvonedeljnom primirju, čime je izbegnuta eskalacija rata kojom je pretio predsednik Donald Trump, a koji je već odneo hiljade života i izazvao globalnu energetsku krizu.

Primirje daje vreme obema stranama da pokušaju da postignu sporazum kojim bi se sukob trajno okončao. Trump tvrdi da su gotovo sve sporne tačke iz prošlosti rešene između SAD i Irana. Pakistan, ključni posrednik u postizanju primirja, pozvao je obe strane da pošalju delegacije u Islamabad na direktne pregovore 10. aprila. Objava o prekidu neprijateljstava dočekana je sa olakšanjem na robnim i finansijskim tržištima, gde se prati da li će Iran zaista dozvoliti