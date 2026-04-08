Bivši inženjer Facebooka pod istragom, preuzeo 30.000 privatnih fotografija

Protiv bivšeg zaposlenog Mete vodi se policijska istraga zbog sumnje da je preuzeo oko 30.000 privatnih fotografija sa Facebooka.

Slučaj je prijavila sama Meta nakon što je otkrila da je zaposleni u Londonu zaobišao interne sisteme kako bi pristupio hiljadama ličnih fotografija korisnika, piše Sky News. Prema sudskim dokumentima iz Velike Britanije, inženjer je osmislio program koji mu je omogućio pristup fotografijama zaobilazeći interne bezbednosne provere. Kriminalističku istragu pokrenuo je specijalizovani detektiv iz odeljenja za sajber kriminal londonske Metropoliten policije. Inženjer,