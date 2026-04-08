„Dug koji građani Srbije imaju prema N1 ogroman“: Poruke sa skupa podrške

Građani i novinari okupili su se ispred zgrade N1 kako bi iskazali solidarnost sa redakcijom, nakon razrešenja dosadašnjeg direktora televizije Igora Božića.

Operska pevačica i profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti Katarina Jovanović, rekla je da je „dug koji građani Srbije imaju prema N1 ogroman“. „Naše dolaženje ovde i naš glas koji mora da se čuje sa koje strane istorije stojimo je otplata tog duga. Smatram da se N1 na svaki način mora odbraniti, sve ovo što se dešava je već nešto što smo videli“, navela je. Ocenila je da je neobično bez N1 građani ne bi videli nijedan studentksi marš, biciklističku turu, protest