„Istorijska pobeda Irana“: Kako je Tramp prešao od pretnje „uništenjem civilizacije“ do dogovora

Predsednik SAD Donald Tramp je tokom jednog dana prešao od pretnji Iranu „uništenjem“ do proglašenja da je vođstvo Irana iznelo „izvodljiv“ plan zbog kojeg je pristao na prekid vatre u trajanju od 14 dana.

Tramp sada očekuje da primirje otvori put ka završetku gotovo šest sedmica dugog rata, piše AP. Ova dramatična promena tona dogodila se dok su posrednici, predvođeni Pakistanom, radili na sprečavanju daljeg eskaliranja sukoba. Čak je i Kina – najveći trgovinski partner Irana i najznačajniji ekonomski konkurent Sjedinjenih Država – tiho povukla poteze kako bi našla put ka primirju, prema rečima dvojice zvaničnika upoznatih sa situacijom, koji su govorili pod uslovom