NBA: Rajaković bliži plej-ofu, Topić delio asistencije u Los Anđelesu (VIDEO)

Košarkaši Toronta pobedili su na svom terenu Majami sa 121:95 i povećali šanse za direktan plasman u plej-of Istočne konferencije NBA lige.

Ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića, koja sada ima skor 44/35, približila se na samo jednu pobedu od Atlante i ima pobedu više od Filadelfije u trci za prvi direktan plasman u plej-of od 2022. godine. Najzaslužniji za ovu važnu pobedu Reptorsa bili su Skoti Barns sa 25 i Brendon Ingram sa 23 poena, dok je Jakob Peltl dodao 17 poena. U timu Majamija, koji je trenutno deseti na Istoku sa tri pobede manje od Majamija, najbolji je bio Endru Vigins sa 24 poena, dok