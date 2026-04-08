Od toga „da se s njom možda ne bi ni sreo“, do „svi su srećni i zadovoljni: Vučić ponovo sa Karen Pirs

Sve je odlično i dobro i svi su srećni i zadovoljni, zaključio je konferenciju za novinare predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, posle sastanka sa Karen Pirs, specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan.

Posle prethodnog razgovora s Pirs Vučić nije bio tako srećan. Razlog za Vučićevo zadovoljstvo ovog puta je potpisivanje ugovora između predstavnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i AstraZeneca koja pod vrlo povoljnim cenama, kako je rekao Vučić, daje lekove Srbiji. Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovali su i Vučić i Pirs, koji su prethodno razgovarali. O političkom delu sastanka Vučić se do završetka ovog tekst nije oglašavao. Pirs je