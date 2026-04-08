Saša Obradović otkrio šta je presudilo protiv Pariza, pa se dotakao Batlera: Previše razmišlja

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Pariz 94:81, u utakmici 36. kola Evrolige.

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa uspela da, uz pomoć odlične igre u odbrani u drugom poluvremenu, dođe do važne pobede. – Sjajna i bitna pobeda za nas. Pariz nije lak protivnik, ali smo u drugom poluvremenu defanzivno našli način da ih pobedimo i idemo sa punim samopouzdanjem u Vilerban – naveo je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni. Crveno-beli su deveti na tabeli sa 20 pobeda i 16 poraza, dok Pariz