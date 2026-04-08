Srbijagas najavio poskupljenje priključka za gas za domaćinstva

Srbijagas je saopštio da će od 11. aprila priključak za gas za domaćinstva umesto 780 evra koštati 980 evra u dinarskoj protivrečnosti.

Iz Srbijagasa saopštavaju da cena nije menjana pet godina a korekcija je usledila zbog značajnog povećanja cena opreme i radova na tržištu. Srbijagas saopštava i da je taj trošak do sada išao na teret preduzeća ali da je u trenutnim uslovima poslovanja i brojnim izazovima na tržištu energenata, korekcija cene priključka na gasnu mrežu bilo jedino i neminovno rešenje. Napominju i da je za sve buduće potrošače gasa i dalje ostavljena mogućnost plaćanja troška