Tramp se telefonom uključio na Orbanov miting i podržao mađarskog premijera na predstojećim izborima

Američki predsednik Donald Tramp podržao je večeras mađarskog premijera Viktora Orbana, pošto se uključio telefonom na miting vladajuće stranke Fides u Budimpešti uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji 12. aprila.

Mitingu u Budimpešti prisustvuje potpredsednik SAD Džej Di Vens, koji je Trampa pozvao telefonom. Tramp je pohvalio Orbana i pristalicama njegove stranke rekao da voli Mađarsku. „Imate čoveka koji vašu zemlju čini snažnom", rekao je Tramp. JD Vance puts an annoyed Trump on speakerphone at a Viktor Orbán rally: „Hi. JD, could you give me a second? I'm just… uh…" Pozivajući Trampa telefonom koji je