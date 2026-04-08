Trampov sin u Banjaluci podržao Orbana, a Francusku i Veliku Britaniju nazvao muslimanskim zemljama

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je danas u Banjaluci da je mađarski premijer Viktor Orban pravi borac za zapadne vrednosti i uverenja, ocenivši da je to fundamentalno važno, ne samo za Mađarsku, već i za Evropu u celini.

On je tokom panel diskusije u Banjaluci zemlje Istočne Evrope nazvao „poslednjom nadom za Evropu“, iznoseći kritike na račun zapadnih zemalja koje su dozvolile preterane migracije, posebno Francusku i Veliku Britaniju koje je nazvao „muslimanskim zemljama“. „Ljudi koji su spremni da se bore u Istočnoj Evropi za te vrednosti, bore se da sačuvaju tradicije koje cene i koje su vrlo usklađene s Amerikom, ti ljudi treba da dobiju podršku“, naveo je Tramp Mlađi. Dodao je