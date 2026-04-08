Vladika Grigorije izneo šta mu je jednom prilikom rekao Duško Vujošević: „Ja ne verujem, ali to ne znači da se time ponosim i da ne bih voleo da verujem u Boga“

Košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u sredu u Beogradu u 68. godini života.

Dirljivu poruku o Dušku Vujoševiću objavio je vladika Grigorije, gde je otkrio i kako je izgledao njihov razgovor tokom jednog avionskog leta iz Tivta za Beograd. Објава коју дели Владика Григорије (@vladika.grigorije) – Poznavao sam Duška Vujoševića, mada sam samo jednom imao priliku da se nešto duže družimo. Ne mogu, dakle, reći da smo bili prijatelji, ali mogu reći da sam ga izuzetno cenio, jer je bio hrabar, iskren i dosledan. Odlazi od nas još jedan čovek koji