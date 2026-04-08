Košarkaši Partizana nišane sedmu vezanu pobedu u Evropi: Crno-beli imaju cilj u Istanbulu

Košarkaši Partizana poslednjih nedelja dokazuju koliko je lakše i jednostavnije igrati kada ti potonu lađe, toliko da ne možeš više da toneš već samo moraš da ideš kao površini, jer su tek kada su izgubili sve šanse da se domognu makar plej-ina Evrolige počeli da igraju ozbiljnu košarku.

I pobeđuju, čak šest puta u nizu, pa ne bi bilo iznenađenje ako tu praksu produže i u večerašnjem duelu sa Efesom (19.30, TV Arena 1 Premium). Uoči gostovanja u Istanbulu, crno-beli su 15. na tabeli, sa 15 pobeda i 20 poraza, dok je turski tim tik iznad "fenjeraškog" Asvela, razočaravajućeg skora 15-20. I najradije bi da zaboravi svež niz od četiri izgubljene bitke na evropskoj sceni. GAME DAY |📍Istanbul, Turkey @EuroLeague round 36 | vs. @AnadoluEfesSK | 19:30