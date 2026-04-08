I zlato i srebro reagovali na prekid vatre: Najviša cena u poslednje tri nedelje

Cene zlata i srebra dostigle su najviše nivoe u poslednjih nekoliko nedelja nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran najavili dvonedeljni sporazum o prekidu vatre.

Analitičari navode da će trajanje rasta zavisiti od sigurnosti tog dogovora. Cena zlata porasla je za 3% i iznosi 4.820,30 dolara u 9:15 po istočnoameričkom vremenu. Maksimum tokom trgovanja bio je 4.888 dolara. Srebro je skočilo gotovo 8% na 77,32 dolara u 9:15. To je neznatno niže od maksimuma od 77,80 dolara koji je dostiglo ranije danas. Analitičar UBS-a, Đovani Staunovo, rekao je za Rojters da je rast cena metala podstaknut slabijim dolarom, koji je danas
SAD: Ormuski moreuz je otvoren, Iran plasira netačne informacije

