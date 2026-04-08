Saučešće i iz suprotnog tabora: Nekadašnji kapiten Crvene zvezde se oprostio od Vujoševića!

Odao mu priznanje! Srpska, regionalna i evropska košarka ostale su u žalosti nakon vesti da je Duško Vujošević preminuo u 67. godini života.

Legendarni trener ostaće zauvek upamćen, posebno među navijačima Partizana, sa kojim je ispisao neke od najsjajnijih stranica moderne istorije kluba. Njegovu karijeru obeležilo je i veliko rivalstvo sa Crvenom zvezdom, ali i poštovanje koje je uživao širom košarkaške scene. Među onima koji su se oprostili od Vujoševića našao se i bivši kapiten i legenda crveno-belih, Igor Rakočević, koji je emotivnom porukom odao počast velikom rivalu. – Iskreno saučešće porodici