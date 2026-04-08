U ovome se ogleda njegova veličina: Košarkaški svet se oprašta od Vujoševića!

Bio je voljen i poštovan trener! Košarkaški svet oprašta se od nekadašnjeg trenera Partizana, Duška Vujoševića, koji je preminuo danas, u 67 godini života.

Proslavljeni trener se godinama borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Imao je komplikacije sa bubrezima, zbog čega je 2025. godine prošao i transplantaciju u Belorusiji, dok su mu se u poslednjem periodu javili i problemi sa srcem i plućima. Pre oko mesec dana primljen je u bolnicu, gde je vodio poslednju životnu bitku. Fudbalski klub Partizan sa velikim bolom i tugom primio je vest o preranom odlasku legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića. Znali