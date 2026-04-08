BLOG UŽIVO: Iran i SAD postigli dogovor o uslovnom dvonedeljnom primirju i deblokadi Ormuskog moreuza (FOTO)

Samo sat vremena pre isteka dramatičnog ultimatuma Donalda Trampa, SAD i Iran dogovorili su dvonedeljno primirje uslovljeno deblokadom Ormuskog moreuza, dok Teheran zauzvrat traži prekid napada i ratnu odštetu. Iako je vest izazvala nagli pad cena nafte, situacija ostaje zapaljiva jer Izrael poručuje da se prekid vatre ne odnosi na Liban, gde nastavlja sa evakuacijama i udarima, dok se diplomatski fokus seli u Islamabad i Persijski zaliv radi očuvanja krhkog mira.

Turska je danas saopštila da pozdravlja privremeni prekid vatre proglašen u ratu u Iranu i da se nada da će sve strane poštovati postignuti sporazum. "Put ka trajnom miru moguć je samo kroz dijalog, diplomatiju i međusobno poverenje. Nastavićemo da pružamo svu moguću podršku za uspešan završetak pregovora koji će se održati u Islamabadu", navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Turske, prenosi NTV. Ministarstvo spoljnih poslova je, takođe, čestitalo