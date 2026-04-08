BLOG UŽIVO: Primirje na "staklenim nogama" - Tramp i Iran proglasili pobedu, Izrael žestoko napao Liban, samo dva tankera prošla kroz Ormuz

Snaga dogovora o prekidu vatre u poslednjem trenutku stavljena je na ispit nakon što su i predsednik Donald Tramp i Iran taj dogovor prikazali kao pobedu svojih nacija. Iran je zaustavio saobraćaj naftnih tankera kroz ovaj ključni plovni put nakon što je Izrael napao Liban, prenela je iranska poluzvanična novinska agencija Fars. Prema navodima Farsa, samo dva tankera su prošla kroz moreuz otkako je primirje stupilo na snagu. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su izvele najveći koordinisani napad na

Bela kuća je danas saopštila da će američki potpredsednik Džej Di Vens predvoditi pregovarački tim SAD u razgovorima sa Iranom, čiji je cilj trajno okončanje rata. Očekuje se da će članovi delegacije biti specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsednika SAD Donalda Trampa. Portparol Bele kuće Kerolajn Levit je izjavila da se očekuje da će pregovori početi u petak u Islamabadu, javlja AP. Vens je od početka imao vrlo značajnu i ključnu