Iran tvrdi da je ponovo zatvorio Ormuski moreuz zbog napada Izraela na Liban, SAD demantuju

Iranske snage ponovo su zatvorile Ormuski moreuz, kao odgovor na napade Izraela na Liban uprkos dvonedeljnom primirju koje je na snazi tek nekoliko sati, prenosi agencija Fars. Sa druge strane, porparolka Bele kuće Kerolajn Livit, odgovara da to nije tačno, te da je Iran uverio SAD da je ključni morski prolaz otvoren za saobraćaj.

Agencija Fars je navela da je od stupanja na snagu prekida vatre, bio dozvoljen prolaz za dva tankera sa naftnim teretom, prenosi CNN. Uslovno primirje uključivalo je tačku da se Ormuski moreuz privremeno otvori za prolazak pojedinih tankera. Oko 800 plovila ostaje zarobljeno u Persijskom zalivu. Iran je ranije danas proglasio "istorijsku i razornu pobedu" nad SAD i Izraelom nakon 40 dana rata, navodeći da je Vašington bio primoran da prihvati iranski predlog koji