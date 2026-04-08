Predstavnici akademskih mreža predali potpise građana koji traže raspisivanje izbora

Predstavnici više akademskih mreža predali su u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu u Beogradu više od 22.000 potpisa građana koji traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Profesorka ispred Slobodnog univerziteta Kragujevac Mirjana Jovanović rekla je novinarima ispred Predsedništva Srbije da su inicijativu pokrenule neformalne akademske mreže u leto prošle godine, nakon što su studenti visokoškolskih ustanova u blokadi zatražili raspisivanje izbora, navodeći da su potpise skupljali do jeseni. Prema njenim rečima, potpisi su sakupljani u gradovima u kojima se nalaze univerziteti u Srbiji, sa ciljem da pošalju poruku da građani Srbije