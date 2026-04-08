UNS: Umesto epiloga, slučaj smrti Dade Vujasinović dočekao zastarelost

Danas se navršavaju 32 godine od smrti novinarke lista "Duga" Radislave Dade Vujasinović koja i dalje nije rasvetljena, a slučaj je dočekao zastarelost, saopštilo je Udruženje novinara Srbije (UNS).

"Ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj navode se kao mogući uzroci smrti Dade Vujasinović, a 2024. godine, 30 godina od tragičnog događaja, nastupila je potpuna zastarelost krivičnog gonjenja za krivično delo ubistva", naveli su iz UNS-a u saopštenju. Prvobitna verzija događaja, nakon što je novinarka "Duge" pronađena mrtva, bila je da je izvršila samoubistvo, pucnjem u grudi iz lovačke puške, ali je istraga obnavljana nekoliko puta. Porodica Dade Vujasinović,