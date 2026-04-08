Džej Di Vens podržao Orbana: Da je Brisel pratio Orbana, energetska kriza bi bila manja! (video, foto)

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da se Brisel, a ne Vašington, meša u mađarske izbore, koji se održavaju 12. aprila i koji bi mogli da odrede budućnost premijera Viktora Orbana, piše portal Politiko.

Vens je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Orbanom u Budimpešti, negirao da svojom posetom pokušava da pojača kampanju lidera povezanog sa Kremljem, koji vodi Mađarsku u proteklih 16 godina, naveo je briselski portal. "Sada, naravno, ne očekujem da građani Mađarske poslušaju potpredsednika SAD, jer to nije primarni razlog zašto sam ovde, rekao je Vens dodajući da ipak želi da pošalje poruku svima, a "posebno birokratama u Briselu". "Oni su učinili sve što