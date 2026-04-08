Jezive slike s mesta na kom se ubica iz Surčina zakucao u betonski krst: polomljeni saobraćajni znaci, srča i gomila flaša žestokog pića (foto)

Na mestu na kom se Nemanja R. (30) osumnjičen da je ubio Uglješu T. (58) u njegovoj kući kod Surčina, a potom se ubio tako što se zakucao u betnoski krst, i dalje je rasuta srča, a na licu mesta je i nekoliko flašica alkohola, koje su najverovatnije ispale iz automobila prilikom strahovitog udarca.

Podsetimo, sumnja se da je sinoć Nemanja R. ubio Uglješu T., potom ukrao njegov automobil i krenuo da vozi ka mestu Petrovčić. Na društvenoj mreži Fejsbuk, uživo je emitovao video na kom se vidi da kazaljka prelazi 100 kilometara na čas, izgovara "za moju ženu", i potom se čuje jak udarac. - Sumnja se da je u betonski stub udario velikom brzinom, u alkoholisanom stanju. Dva oborena saobraćajna znaka, ostaci slupanog automobila, ali i nekoliko flašica žestokog