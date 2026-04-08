Muškarac (30) poginuo u saobraćajnoj nesreći u Surčinu: Automobilom izleteo s puta i udario u betonski krst

Jedan muškarac stradao je sinoć u saobraćajnoj nesreći kod Surčina.

Prema prvim informacijama, automobil je izleteo s puta i udario u betonski krst, a vozač je poginuo na licu mesta. Reč je o 30-godišnjem muškarcu, a nesreća se dogodila u Ulici Braće Ljubinković u Petrovčiću nešto posle dva sata ujutru. - Lekarska ekipa Hitne pomoći brzo je izašla na lice mesta, ali je mogla samo da konstatuje smrt jednog mladog muškarca, starog oko 30 godina, izjavila je doktorka Gordana Pavlović za RTS. pomoći tokom noći su obavile ukupno 86