Ubici iz Surčina sudi se i za nasilje nad ženom? Tukao je, pa zajedno išli na vrata komšije kog je potom ubio - najnoviji šok detalji slučaja iz Surčina!

Namanja R. (29) koji je, kako se sumnja, juče u kući u Petrovčiću ubio komšiju Uglješu T. (58), a potom izvršio samoubistvo pred Trećim osnovnim sudom u Beogradu sudi se za nasilje u porodici nad suprugom.

Podsetimo i njegovu suprugu, B. J. koja ima status oštećene u postupku, policija je juče dovela na mesto zločina, a potom je u pratnji inspektora i tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu prebačena u stanicu policije. - Prema jednoj verziji događaja, koju su ispričale komšije, B. J. je sinoć u društvu supruga bila u kući u kojoj se dogodio jeziv zločin. Najverovatnije, istražitelji proveravaju da li ima neka saznanja o svemu što se dogodilo