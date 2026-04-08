Zatekao sam Uglješinog brata da plače, ma kakva preljuba... On je bio u zatvoru: Progovorile komšije ubijenog i osumnjičenog iz okoline Surčina, otkrili detalje

U mestu Bečmen kod Surčina sinoć se odigrala prava drama, koja je okončana ubistvom i samoubistvom.

Sumnja se da je Nemanja R. (30), koji je sinoć nastradao u saobraćajnoj nesreći, tik pre udesa usmrtio svog komšiju Uglješu T. (50), ukrao mu automobil i njime se zakucao u betonski krst na putu kod Petrovčića. Komšije, koje dobro poznaju oba stradala muškarca, tvrde da je Nemanja R. imao kriminalni dosije i da je skoro izašao iz zatvora, dok je Uglješa T. često provodio vreme baš sa Nemanjom R. i njegovom suprugom, ali da nikada nije imao probleme sa zakonom. -