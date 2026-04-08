Fu Cong: Postupci Saveta bezbednosti UN-a ne smeju davati dozvolu za upotrebu sile

“Postupci Saveta bezbednosti UN-a ne smeju davati dozvolu za upotrebu sile, a kamoli dodatno pogoršavati tenzije i dolivati ulje na vatru”, rekao je u utorak Fu Cong, stalni predstavnik Kine pri Ujedinjenim nacijama.

Savet bezbednosti nije usvojio nacrt rezolucije koji „snažno podstiče“ države zainteresovane za korišćenje komercijalnih pomorskih ruta u Ormuskom moreuzu da koordiniraju napore odbrambene prirode kako bi doprinele obezbeđivanju bezbednosti plovidbe preko moreuza, uključujući i pratnju trgovačkih i komercijalnih brodova. Jedanaest članica Saveta bezbednosti glasalo je za nacrt rezolucije, Kina i Rusija su glasale protiv, dok su Kolumbija i Pakistan bile uzdržane.