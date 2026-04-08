Nemanja ubio Uglješu, pa mu ukrao kola i zabio se u betonski krst: Ovo je mladić osumnjičen za jeziv zločin u Surčinu

Kako nezvanično saznaju mediji, sumnja se da je žrtva ubijena hladnim oružjem, a navodno je, osumnjičeni za ubistvo sumnjao da su njegova bivša supruga i žrtva bili u emotivnom odnosu, zbog čega ga je ubio.

Navodno, ubica je žrtvu likvidirao hladnim oružjem, a potom preko tela prebacio krevet! Zločin se dogodio u Surčinu, a osumnjičeni muškarac je došao kod žrtve kući, ubio je, a potom ukrao njeno vozilo i njome izvršio samoubistvo. Na licu mesta nalazi se veliki broj policije. Saobraćajna nesrećase dogodila u naselju Petrovčić, u opštini Surčin, u 2 sata ujutru. Tom prilikom, vozilo je sletelo sa kolovoza i silovito udarilo u betonski krstkoji se nalazio pored puta.