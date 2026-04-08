Temperatura pada na -7! RHMZ objavio neverovatnu vremensku prognozu za Uskrs: Mraz udara kao usred zime

- U periodu od 9. do 12. aprila širom Srbije prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi sa vrednostima minimalne temperature na 5 cm od tla u četvrtak (09.04.) i nedelјu (12.04.) u intervalu od -3 do 0, a u petak i subotu (10. i 11.04.) od -7 do -3 stepeni Celzijusa - saopštio je RHMZ.

Lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak i subotu, 10. i 11. aprila. Kada je reč o današnjoj vremenskoj prognozi, ujutro i pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, a ujutro su na jugozapadu i jugu Srbije uz nešto više oblačnosti tek ponegde moguće i sasvim slabe kratkotrajne padavine. - Od sredine dana promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uveče i noću u Banatu i na istoku Srbije ponegde se očekuje