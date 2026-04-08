Promena vremena u Srbiji: sunčano jutro, promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša i predstojeći mrazevi

Naslovi.ai
Srbija danas očekuje sunčano jutro i promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom na istoku. U narednim danima predviđeni su prizemni mrazevi i pad temperature.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje da će danas u Srbiji biti pretežno sunčano jutro, a od sredine dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče i noću u Banatu i na istoku Srbije očekuje se kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, u brdsko-planinskim predelima povremeno jak, uveče u slabljenju. Temperatura će se kretati od 2 do 16 stepeni. RTV N1 Info Newsmax Balkans

U narednim danima očekuje se značajan pad temperature i pojava jutarnjih prizemnih mrazeva sa vrednostima od -7 do 0 stepeni, naročito u periodu od 9. do 12. aprila. Mrazevi mogu naneti štetu poljoprivredi, posebno voću i ranim usevima. RHMZ je izdao hitno upozorenje zbog ovih uslova. Nova N1 Info Telegraf Euronews

Promena vremena donosi hladniji vazduh sa severa Evrope, što će uticati na pad temperatura i nestabilnije vreme. U toku dana biće smenjivanja sunca i oblaka, a vetar će biti pojačan i povremeno jak severozapadni. Euronews Šabačke novosti

