Vremenska prognoza Srbije: zahlađenje sa mrazem i pljuskovima do subote, stabilnije za Vaskrs

Od sutra do subote prohladno sa mrazem i pljuskovima, dok se za Vaskrs očekuje stabilnije i toplije vreme sa prolećnim temperaturama.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje da će danas u Srbiji biti pretežno sunčano jutro, a od sredine dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče i noću u Banatu i na istoku Srbije očekuje se kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, u brdsko-planinskim predelima povremeno jak, uveče u slabljenju. Temperatura će se kretati od 2 do 16 stepeni. RTV N1 Info Newsmax Balkans

U narednim danima očekuje se značajan pad temperature i pojava jutarnjih prizemnih mrazeva sa vrednostima od -7 do 0 stepeni, naročito u periodu od 9. do 12. aprila. Mrazevi mogu naneti štetu poljoprivredi, posebno voću i ranim usevima. RHMZ je izdao hitno upozorenje zbog ovih uslova. Lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak i subotu. Mondo Nova N1 Info Telegraf Euronews

Promena vremena donosi hladniji vazduh sa severa Evrope, što će uticati na pad temperatura i nestabilnije vreme. U toku dana biće smenjivanja sunca i oblaka, a vetar će biti pojačan i povremeno jak severozapadni. Euronews Šabačke novosti

Sutra se očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a u planinskim predelima ponegde i kratkotrajni sneg. Jutro će biti hladno sa slabim prizemnim mrazom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Temperatura će biti od -1 do 15 stepeni, dok će u Beogradu nakon hladnog jutra biti promenljivo oblačno sa mogućom kišom. Beta Serbian News Media Pravo u centar

Danas će biti sunčano sa malo oblaka popodne, dok hladniji vazduh sa severa i severoistoka Evrope obara temperaturu za oko 5 stepeni u odnosu na utorak. Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni, u Timočkoj Krajini i na jugu Srbije povremeno pojačan. Maksimalna temperatura kretaće se od 14°C na severu Vojvodine do 17°C u Prijepolju i Negotinu. Uveče će biti suvo, a temperatura u 22h od 5°C do 10°C. Ozon press

Do kraja dana u Srbiji će biti pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 17 stepeni, ali se u toku noći u Banatu i na istoku Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Od sutra do 12. aprila meteorolozi prognoziraju jutarnje prizemne mrazeve sa temperaturama na 5 cm od tla u intervalu od -7 do 0 stepeni. Danas

U narednim danima očekuje se promenljivo vreme sa prilivom hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope. U četvrtak ujutro biće hladno, sa slabim mrazom u Vojvodini. Tokom dana promenljivo oblačno sa jačim razvojem oblačnosti i povremenim pljuskovima kiše, a na planinama pljuskovi snega. Mogući su i pljuskovi krupe i sugradice, a lokalno nije isključena ni grmljavina. Telegraf

Za sutra i petak meteorolozi najavljuju hladna jutra u Novom Sadu sa temperaturama od 2 do 0 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 14 stepeni. Tokom Uskršnjeg vikenda očekuje se toplije vreme sa temperaturama do 19 stepeni i bez padavina. NoviSad.com

Dani pred Vaskrs doneće zahlađenje sa prilivom hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope. Od sutra do subote biće prohladno sa kratkotrajnom pljuskovitom kišom u četvrtak, dok će petak i subota doneti jutarnje mrazeve i niske temperature koje mogu ugroziti poljoprivredu. Za Vaskrs se očekuje stabilnije i toplije vreme. Telegraf Dnevnik

Danas će biti duži sunčani periodi, a samo ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, na planinama i poneka pahulja snega. Hladan vazduh sa severa Evrope spustiće jutarnju i dnevnu temperaturu. Ujutru će biti od -1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu je moguće popodnevno naoblačenje sa kišom. RTS

Nakon hladnog fronta, prolećne temperature su se stabilizovale u Srbiji. Meteorolog Đorđe Đurić je za Telegraf saopštio da će dani pred Vaskrs doneti zahlađenje sa pljuskovima. Dani pred Vaskrs doneće Srbiji zahlađenje, pa će od sutra do subote biti prohladno, zbog priliva hladnije vazdušne mase sa istoka Evrope. U četvrtak se očekuju kratkotrajne i pljuskovite padavine. Petak i subota doneće ujutro i mraz, pa su neophodne adekvatne mere zaštite, zbog temperatura koje će u minus i opasnosti po poljoprivredne kulture. Mondo