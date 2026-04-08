Duško Vujošević će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu

Bivši trener KK Partizan, Duško Vujošević, biće sahranjen u utorak, 14. aprila, u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, potvrdio je za Euronews Srbija predsednik kluba Ostoja Mijailović.

"Svetska košarka je danas mnogo izgubila, a najviše je izgubio Partizan i naša crno-bela porodica. Nasleđe Duška Vujoševića je teško opisati, ali za istoriju je najvažniji broj sjajnih igrača i velikih ljudi na čiji je razvoj uticao Duško. Za Partizanovce su, svakako, najvažnije sve radosti koje je kao trener donosio svima nama", rekao je Ostoja Mijailović. U dogovoru sa porodicom Vujošević, suprugom Anom i sinom Lukom, potvrđeno je da će komemoracija biti održana