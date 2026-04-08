(Foto) Zaplenjeno 750 kilograma duvana za nargile kod Preševa: Uhapšen državljanin (34) Severne Makedonije

Policija u Vranju, uhapsila je LJ. K. (34) iz Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su u mestu Mitrovac kod Preševa u kombi vozilu kojim je upravljao LJ. K. pronašli 3.000 kutija sa 750 kilograma duvana za nargile marke "Jibiar", bez akciznih markica Republike Srbije, kao i dokaza o poreklu i prateće dokumentacije. Oduzeti akcizni proizvodi su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji, na koji način je oštećen budžet Srbije za oko 8.000.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48