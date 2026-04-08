Iran proglasio "istorijsku pobedu", Tramp kaže da su se SAD usaglasile sa samo jednom grupom tačaka primirja

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da postoji samo jedna grupa tačaka primirja oko kojih su se Sjedinjene Američke Države saglasile sa Iranom i da će se o njima razgovarati iza zatvorenih vrata, demantujući spisak od 10 tačaka mirovnog plana koje je objavio Teheran.

"Brojni sporazumi, liste i pisma šalju ljudi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa pregovorima SAD i Irana, u mnogim slučajevima, oni su potpuni prevaranti, šarlatani i još gore. Postoji samo jedna grupa značajnih tačaka koje su prihvatljive za SAD i o njima ćemo razgovarati iza zatvorenih vrata tokom ovih pregovora. To su tačke koje su osnova na kojoj smo se složili oko primirja", napisao je Tramp na svom nalogu na platformi Truth Social. On je demantovao navode