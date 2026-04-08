Eksplozija na deponiji u Leskovcu, povređeno više osoba

U naselju Slavko Zlatanović u Leskovcu oko 14 časova dogodila se eksplozija na otpadu sekundarnih sirovina u kojoj su povređene tri osobe, javlja dopisnik RTS-a sa lica mesta.

Agencija Tanjug je javila da je pet osoba je prevezeno u Urgentni centar u Leskovcu. Do eksplozije je došlo prilikom utovara sekundarnih sirovina. Prema prvim informacijama eksplodirala je plinska boca. U Urgentnom centru gde su trenutno zbrinuti povređeni, RTS nezvanično saznaje da će zbog visokog stepena opekotina dve osobe biti poslate u Klinički centar u Nišu na dalje lečenje.