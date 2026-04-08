Porfirije i Pirs o stabilnosti Zapadnog Balkana: Neophodno očuvanje mira

Patrijarh srpski Porfirije i specijalna izaslanica Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs ocenili su danas da je očuvanje stabilnosti i mira, kroz dijalog i saradnju, neophodno i u interesu svih ljudi.

Patrijarh Porfirije je, na sastanku sa Pirs u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, naglasio da Srpska pravoslavna crkva (SPC), "ostajući verna svom jevanđeljskom prizivu, nastoji da u savremenom svetu prepunom izazova i nemira svedoči vrednosti mira, razumevanja i bratske ljubavi među ljudima i narodima", navodi se u saopštenju SPC. Pirs je zahvalila patrijarhu na srdačnom prijemu i prilici za razgovor.