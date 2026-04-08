Sumnja se da je muškarac koji je poginuo u Surčinu prethodno ubio sugrađanina: Telo žrtve pronađeno u fioci

Muškarac star 30 godina poginuo je protekle noći u saobraćajnoj nesreći u Surčinu, objavio je RTS.

Nesreća se dogodila oko dva sata posle ponoći u Ulici Braće Ljubinković u Petrovčiću. Tanjug je kasnije objavio da je muškarac koji je poginuo prethodno, kako se sumnja, ubio muškarca, čije je telo pronađeno u fioci kreveta u Bečmenu. Kako se navodi ,telo muškarca (58) je sa povredama pronađeno u fioci kreveta. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na licu mesta obavlja uviđaj. Sumnja se da je 30-godišnji muškarac najpre ubio 58-godišnjaka u Bečmenu, a potom u