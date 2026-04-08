Vašington: Ako Iran ne ustupi svoj uranijum, uzećemo ga sami, Teheran: Mir moguć samo pod našim uslovima

Neposredno pred istek ultimatuma koji je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp postavio Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre.

Dogovor je postignut uz posredovanje Pakistana i predviđa nesmetan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz. Sporazum su potvrdili zvaničnici u Vašingtonu i Teheranu. Donald Tramp je naveo da je reč o dvostranom primirju, dok su iranske vlasti saopštile da sporazum podrazumeva nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom. U prekid vatre uključen je i Izrael, koji je prihvatio dogovor, dok Pakistan navodi da se primirje odnosi i na Liban. Pre postizanja