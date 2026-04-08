Vašington: Ako Iran ne ustupi svoj uranijum, uzećemo ga sami, Teheran: Mir moguć samo pod našim uslovima
NIN pre 12 minuta
Neposredno pred istek ultimatuma koji je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp postavio Iranu za otvaranje Ormuskog moreuza, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre.
Dogovor je postignut uz posredovanje Pakistana i predviđa nesmetan prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz. Sporazum su potvrdili zvaničnici u Vašingtonu i Teheranu. Donald Tramp je naveo da je reč o dvostranom primirju, dok su iranske vlasti saopštile da sporazum podrazumeva nastavak iranske kontrole nad Ormuskim moreuzom. U prekid vatre uključen je i Izrael, koji je prihvatio dogovor, dok Pakistan navodi da se primirje odnosi i na Liban. Pre postizanja