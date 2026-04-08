Đoković podelio čuvene reči Vujoševića i oprostio se od legende na emotivan način FOTO

Najbolji teniser ikada Novak Đoković odao je počast preminulom Dušku Vujoševiću, pridruživši se brojnim sportskim velikanima koji tuguju zbog odlaska legendarnog stručnjaka.

Vest o smrti trofejnog trenera zatekla je sportsku javnost u sredu, a Novak se od njega oprostio putem društvenih mreža, podelivši dve objave na svom Instagram profilu. Uz zvaničnu objavu Partizana, Đoković je uputio reči zahvalnosti za sve što je Vujošević učinio za domaću košarku: "Počivaj u miru, Duško. Hvala ti za sve što si dao srpskom sportu." Pored poruke saučešća, Đoković je podelio i video snimak sa jednom od kultnih izjava čuvenog trenera. Reč je o