Do Uskrsa jutarnji mrazevi i temperature do -7 stepeni: Evo kako će biti na dan velikog hrišćanskog praznika i kakvo nas vreme čeka posle toga

U periodu od 09. do 12.04.2026. godine širom Srbije se prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi sa vrednostima minimalne temperature na 5 cm od tla u četvrtak (09.04.) i nedelјu (12.04.) u intervalu od -3 do 0 °C, a u petak i subotu (10. i 11.04.) od -7 do -3 °C. Lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak i subotu, 10. i 11.04.2026. godine.

Danas (08.04.) ujutro i pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, a ujutro su na jugozapadu i jugu Srbije uz nešto više oblačnosti tek ponegde moguće i sasvim slabe kratkotrajne padavine. Od sredine dana promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uveče i noću u Banatu i na istoku Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni, uveče u slablјenju. Najniža temperatura od 2 do 10