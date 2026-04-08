Preminuo legendarni trener KK Partizan Duško Vujošević

Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević je preminuo sa 67 godina.

Vujošević je preminuo u sredu u Beogradu. Duško je bio i ostaće jedan od simbola KK Partizan, s kojim je dominirao u regionu u prvoj deceniji 21. veka. Vodio je crno-bele od 2001. do 2010. godine, a potom i od 2012. do 2015. godine, kao i od 1987. do 1989. godine. Sa crno-belima je 2010. napravio senzaciju, izbacio Makabi za plasman na fajnal-for Evrolige, a u polufinalu je Partizan nekoliko sekundi delilo od pobede nad Olimpijakosom. Bio je selektor Srbije i Crne