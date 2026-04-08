Iran: svaki sporazum sa SAD mora da potvrdi Savet bezbednosti UN

Teheran slavi diplomatski uspeh

Konačni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država mora da bude potvrđen obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenela je iranska agencija Tasnim. Prema navodima agencije, plan od 10 tačaka koji je predložio Iran, a koji će predstavljati osnovu budućih pregovora sa američkom stranom nakon povlačenja predsednika Donalda Trampa, predviđa da svi eventualni sporazumi budu odobreni obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti UN.