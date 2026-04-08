Rajakovićev Toronto moćan protiv Majamija

Oklahoma protutnjala kroz Los Anđeles

Košarkaši Toronta pobedili su danas na svom terenu ekipu Majamija rezultatom 121:95 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u timu Toronta, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Skoti Barns sa 25 poena, dok je Brendon Ingram dodao 23. U ekipi Majamija istakao se Endru Vigins sa 24 poena. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igao za Majami. Košarkaši Oklahome savladali su u gostima Los Anđeles Lejkerse rezultatom 123:87. U redovima aktuelnog šampiona