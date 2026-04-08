Skupštinski odbor odbio da raspravlja o slučaju Kanjiža, podržao odluke o Kipru i mirovnim misijama

Odbor Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove nije prihvatio predlog poslanika Zeleno levog frona (ZLF) Bogdana Radovanovića da raspravlja o dešavanja kod Kanjiže gde je u blizini gasovoda pronađen ekspoloziv.

Radovanović je kazao da bi članovi Odbora trebalo da budu informisani o tome, te je ukazao na niz nelogičnosti u vezi sa slučajem u Kanjiži, uključujući i izjave iz Mađarske uoči tamnošnjih izbora, o kojima su izveštavali mediji. Pomenuo je i oglašavanje direktora Vojno bezbedosne agencije Srbije, iako je gasovod civilni objekat, kojim bi, po mišljenju Radovanovića, trebalo da se bave Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno informativna agencije. Članovi