Žao mi je što će među nama ostati jedan hrabar manje

Vladika Grigorije
Žao mi je što će među nama ostati jedan hrabar manje

Danas mi je žao što će među nama ostati jedan hrabar manje, ali se, s druge strane, nadam da će ga Gospod primiti u Carstvo svoje, i da će i tamo biti dočekan gromoglasnim aplauzom

Poznavao sam Duška Vujoševića, mada sam samo jednom imao priliku da se nešto duže družimo. Ne mogu, dakle, reći da smo bili prijatelji, ali mogu reći da sam ga izuzetno cijenio, jer je bio hrabar, iskren i dosljedan. Odlazi od nas još jedan čovjek koji nije volio da laže, a takvih je sve manje. Jednom prilikom, na letu Tivat–Beograd, rekao mi je: „Znaš, Grigorije, ja ne vjerujem, ali to ne znači da se time ponosim i da ne bih volio da vjerujem u Boga.” Na izlazu
