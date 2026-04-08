Cene nafte naglo pale nakon sporazuma SAD i Irana o dvonedeljnom primirju

Globalne cene nafte naglo su pale, dok su akcije na berzama porasle nakon što su SAD i Iran postigli uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji predviđa ponovno otvaranje ključnog plovnog puta kroz Ormuski moreuz.

Cena referentne sirove nafte "brent" pala je za oko 13 odsto na 94,80 dolara po barelu, dok je američka nafta zabeležila pad veći od 15 odsto i trgovala se po ceni od 95,75 dolara, preneo je BBC. Uprkos tome, cene su i dalje više nego pre početka sukoba 28. februara, kada se nafta prodavala za oko 70 dolara po barelu. Cene energije su prethodnih nedelja naglo porasle zbog ozbiljnih poremećaja u snabdevanju naftom i gasom sa Bliskog istoka, nakon što je Iran