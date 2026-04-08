Pred sam istek ultimatuma: Tramp prihvatio dvonedeljno primirje, a Iran da otvori Ormuz

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u utorak kasno uveče po evropskom vremenu da će na dve nedelje odložiti pretnje uništenjem iranske civilne infrastrukture, ako Teheran bezuslovno i u potpunosti otvori Ormuz.

"Slažem se da obustavim bombardovanja i napade na Iran na dve nedelje", napisao je američki predsednik na svojoj platformi Truth Social nešto više od sat vremena pre isteka ultimatuma, nakon razgovora sa pakistanskim posrednicima, koji su prvi ponudili takvu ideju. "Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska