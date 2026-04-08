Srbija dobija 10 novih inovativnih lekova za lečenje kancera

Specijalna izaslanica Velike Britanije za Zapadni Balkan Karen Pirs, danas je u Beogradu potpisala ugovore za nove inovativne lekove između Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i farmaceutske firme Astrazeneka.

"Ovaj ugovor znači da 10 inovativnih lekova za lečenje kancera iz Astrazeneke će biti dodati na listu fonda za zdravstveno osiguranje", rekla je Pirs. Ona je rekla i da zdravstvena saradnja Beograda i Londona traje još od Prvog svetskog rata kada je "na stotine hrabrih škotskih medicinskih sestara dobrovoljno radilo u srpskim bolnicama širom zemlje". "Tako da to naše partnerstvo u oblasti zdravstva seže daleko u istoriju i zaista se unapred radujem da nadležni