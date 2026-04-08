Ukupno pet osoba povređeno u eksploziji plinske boce na divljoj deponiji u Leskovcu

Ukupno pet osoba povređeno je danas u eksploziji plinske boce na divljoj deponiji u naselju Slavko Zlatanović, potvrđeno je Rešetki u leskovačkoj bolnici.

Svi su preveženi u Urgentni centar. Kako smo već objavili, povređenima se ukazivala pomoć i na licu mesta. Kako navode očevici, do nesreće je došlo oko 14 časova u trenutku kada su dve osobe skupljale sekundarne sirovine na deponiji, nakon čega je usledila eksplozija plinske boce. D.Marinković